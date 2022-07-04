Samsunspor'lu Ali Ülgen: En büyük hedefim Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak - Son Dakika
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Samsunspor'lu Ali Ülgen: En büyük hedefim Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak

04.07.2022 20:32
Samsunspor'lu Ali Ülgen: En büyük hedefim Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak

SPOR Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor futbolcusu Ali Ülgen, "En büyük hedefim inşallah Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak.

SPOR Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor futbolcusu Ali Ülgen, "En büyük hedefim inşallah Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak. Taraftarımızı bizim için çok önemli bir destek. Bu sene şampiyon olursak onlarla birlikte olacağız" dedi.

Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Erciyes kampının iyi geçtiğini ifade eden Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen, "Kampımız güzel geçiyor. İlk olarak Samsun'da toplandık. 4-5 gün Samsun'da hazırlığımız oldu ve sonrasında Kayseri'ye geldik. Burada her şey güzel ve yoğun geçiyor. Transferlerle uyumumuz güzel oldu. Birbirimize çok çabuk alıştık. Hepsiyle aramız çok iyi. Burada aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha da uyuşacağımızı düşünüyorum" dedi.

'ESKİ ALİ ÜLGEN'İ HERKESE İZLETECEĞİM'Yaz tatilinde bireysel olarak çok çalıştığını belirten Ülgen, "Geçen sezon yoğun geçti. Sezon sonu iznimde 1 hafta ailemle vakit geçirdim. Sonrasında da özel hoca eşliğinde çalışmalar yaptım. Her gün çift antrenmanla kampa hazır gelmeye çalıştım. Burada da antrenmanlarıma devam ediyorum. Benim adıma geçen sezonun ilk haftaları iyi geçmişti. Taraftarın da beklediği Ali oydu. İnşallah da geçen senenin ilk haftalarında olduğu gibi bunu bütün sezona yayarak eski Ali Ülgen'i herkese inşallah izleteceğim" diye konuştu."HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR'Taraftarlarla beraber şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Ali Ülgen, şöyle konuştu: "Hedeflerim genç oyuncu olarak ağabeylerim gibi şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştiririz. Her şey çok güzel gidiyor. Öncelikle aile ve arkadaşlık ortamını oluşturmamız gerekiyor ve bunu da şimdide oluşturduğumuzu düşünüyorum. En büyük hedefim inşallah Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak. Taraftarımızı bizim için çok önemli bir destek. Bu sene şampiyon olursak onlarla birlikte olacağız. Bunu beraber yapacağız. Bizi desteklemelerini istiyorum. Her zaman destekliyorlar ama bu sene ekstra desteklemelerini istiyorum. Çünkü bütün futbolcular, yöneticiler, teknik heyet olarak bir hedefe kitlenmiş durumdayız. Onlarla beraber inşallah şampiyon olacağız."

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Kaynak: DHA

Samsunspor, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'lu Ali Ülgen: En büyük hedefim Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak - Son Dakika

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