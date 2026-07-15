Samsunspor, Mihaj ve Watt ile anlaştı - Son Dakika
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Samsunspor, Mihaj ve Watt ile anlaştı

Samsunspor, Mihaj ve Watt ile anlaştı
15.07.2026 14:49
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Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır, Mihaj ve Watt ile büyük oranda anlaşıldığını duyurdu.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, stoper Enea Mihaj ve orta saha oyuncusu Elliot Watt ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Transfer ettikleri Fatih Kaya'yı teknik direktörlerinin Almanya'dan bu yana takip ettiğini anlatan Çakır, "Kendisinin bizzat istediği bir oyuncu. Kaleci Bilal Beyazıt ile geçen sezonun devre arasından beri ilgileniyorduk. Gençlerbirliği'nden Samet Onur ile Cheick Tidiane Diabate'yi transfer ettik. Bu oyuncu takımda denenecek. Yeterli olursa takımda tutulacak, olmazsa Dunkerque'ye kiralanacak." dedi.

ABD liginde forma giyen Enea Mihaj ile büyük oranda anlaştıklarını vurgulayan Çakır, "Büyük ihtimalle Hollanda kampında olacak. İstediğimiz ve hocamızın onay verdiği bir oyuncu. İskoçya'da forma giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt ile yaklaşık 1,5 aydır ilgileniyoruz. Bu oyuncu ile de son aşamaya gelindi. Oyuncuyla anlaştık, kulübüyle de anlaşmak üzereyiz. Bu oyuncu da büyük ihtimalle kampta olacak. Bir de forvet oyuncusu Kevin Carlos var ama bu isim sadece gündemde tutuluyor." diye konuştu.

Çakır, Carlo Holse ve Rick van Drongelen'e teklifler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Drongelen'e Yunan takımı Panathinaikos teklifte bulundu ama teklif bize düşük geldi. Trabzonspor da teklif verdi. İyi bir rakam verilirse Drongelen Trabzonspor'a verilecek. Başkanlık düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Holse ile sözleşme uzatmak istedik ama kendisi kabul etmedi. Amerika ligine gitmek istiyor. Buradan bir takım 5 milyon avro civarında teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor. Holse'nin kalması için alacağının iki katını önerdik ama kabul etmedi. Cherif Ndiaye'nin de gitmek yönünde talebi var. Ona bir teklif yok. Eğer istediğimiz rakamlar gelirse onun da gitmesine izin vereceğiz. Mouandilmadji'den 10 milyon avro bonservis beklentimiz var ama o rakam şu ana kadar hiçbir kulüpten gelmedi. Gelirse onun da gitmesine izin vereceğiz. Bu oyuncuların gitmesi durumunda yerlerine oyuncular transfer edeceğiz."

Çakır, statta çim yenileme çalışmalarının sürdüğünü, yeni sezon başladığında zeminin hazır olacağını dile getirerek, kombine satışlarının ise beklenenin altında kaldığını, bugüne kadar 2 bin 816 kombine satıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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