Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı - Son Dakika
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Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı

Samsunspor, MKE Ankaragücü\'nü 2-1 yenerek puanını 36\'ya çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı. Maçta Holse ve Ntcham'ın attığı gollerle galip gelen Samsunspor, önemli bir galibiyet elde etti.

10.03.2024 18:04  Güncelleme: 18:05
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Holse'nin şutu kaleci Bahadır'ı geçip direkten oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Emre'nin ortasına topukla vuran Ercan'ın şutunu kaleci Bahadır son anda kornere çeldi.

80. dakikada Soner'in şutunda defanstan dönen topu önünde bulan Holse'nin şutu üstten auta çıktı.

82. dakikada Ankaragücü defansını az adamla yakalayan Samsunspor'da oluşan karambolde Ntcham, arkası dönük pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-1

90. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasından denediği şutta, meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Saka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Osman Çelik (Benito dk. 70), Flavien Tait (Taylan dk. 46), Carlo Holse (Dimata dk. 81), Oliver Ntcham, Arbnor Muja (Emre dk. 57), Ercan Kara (Fofana dk. 81)

Yedekler: Szumski, Soner Aydoğdu, Bola, Yunus, Haluk

Teknik Direktör: Markus Gisdol

MKE Ankaragücü: Bahadır Düngördü, Stelios Kitsiou, Uros Radakovic, Mert Çetin (Kazımcan dk. 46), Nihad Mujakic, Tolga Ciğerci, Pedrinho Moreira (Bajic dk. 85), Christian Bassogog (Morutan dk. 46), Riccardo Saponara (Ali Kaan dk. 46), Tatos Chatzigiovanis (Cephas dk. 61), Federico Macheda

Yedekler: Fatih, Atakan, Cem tuna, Alexis

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Holse (dk. 12), Ntcham (dk. 82) (Samsunspor), Alim (dk. 14 k.k.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tait (Samsunspor), Saponara, Kitsiou, Tolga (Ankaragücü) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı - Son Dakika
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