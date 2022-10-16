Antrenmanda, Altınordu maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, Muşspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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