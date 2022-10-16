Samsunspor, Muşspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Samsunspor, Muşspor maçı hazırlıklarına başladı

16.10.2022 17:31
Samsunspor, Muşspor maçı hazırlıklarına başladı

Samsunsporlu futbolcular, çarşamba günü oynanacak olan Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunsporlu futbolcular, çarşamba günü oynanacak olan Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Muş 1984 Muş Spor maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda, Altınordu maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Muşspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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