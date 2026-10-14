Samsunspor, Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı

Samsunspor, Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek.
Samsunspor: "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek."
Kaynak: İHA
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