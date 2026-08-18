Samsunspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 2. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular rondo çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Dün akşam oynanan ve 3-3 sona eren Göztepe karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı.