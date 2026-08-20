Samsunspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Rizespor maçına hazırlık antrenmanlarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç oynadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?