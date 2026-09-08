Samsunspor sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fink yönetiminde başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde başladı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou yer almadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma koşusu, kısa ve uzun pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları süren Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı takım, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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