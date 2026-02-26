Samsunspor: Shkendija ile İlk Yarı 0-0 Bitti

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti
Sarı kartlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba (Shkendija)
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor ile Shkendija arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.
45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
