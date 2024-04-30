Samsunspor, Süper Lig'de yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım - Son Dakika
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Samsunspor, Süper Lig'de yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım

Samsunspor, Süper Lig\'de yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım

Samsunspor, Süper Lig'de yabancı teknik direktör tarafından çalıştırılan tek takım olarak kaldı. Diğer 19 takımın tamamı yerli antrenörlere emanet edilirken, Samsunspor'un başında Alman Teknik Direktör Markus Gisdol bulunuyor. Gisdol, şu ana kadar 30 maça çıkan Samsunspor'da 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

30.04.2024 09:46
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SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 takım arasında yabancı teknik direktör tarafından çalıştırılan tek ekip olarak Samsunspor kaldı.

Son olarak Konyaspor'un, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig'de yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım olarak Samsunspor kaldı. Samsunspor haricindeki 19 takımın tamamı yerli antrenörlere emanet edilirken, ligin 8. haftasında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ise halen Karadeniz temsilcisinin başında bulunuyor.

Galatasaray Okan Buruk'a, Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor Abdullah Avcı'ya, Başakşehir Çağdaş Atan'a, Beşiktaş Serdar Topraktepe'ye, Kasımpaşa Sami Uğurlu'ya, Çaykur Rizespor İlhan Palut'a, Alanyaspor Fatih Tekke'ye, Sivasspor Bülent Uygun'a, Antalyaspor Sergen Yalçın'a, Adana Demirspor Hikmet Karaman'a, Kayserispor Burak Yılmaz'a, MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu'na, Konyaspor Ali Çamdalı'ya, Gaziantep FK Selçuk İnan'a, Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas'a, Hatayspor Volkan Demirel'e, Pendikspor İbrahim Üzülmez'e ve İstanbulspor da Osman Zeki Korkmaz'a emanet edilmiş durumda.

Samsunspor'un başında şu ana kadar lig ve kupada 30 maça çıkan 55 yaşındaki Gisdol, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Öte yandan kariyerine Almanya'nın Hoffenheim takımında antrenör olarak başlayan Markus Gisdol, daha sonra sırasıyla Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova'yı çalıştırdı.

Samsunspor ile Markus Gisdol arasındaki sözleşme sezon bitiminde sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Süper Lig'de yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım - Son Dakika

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