Samsunspor taraftar grupları, Yüksel Yıldırım'dan kucaklayıcı açıklama bekliyor - Son Dakika
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Samsunspor taraftar grupları, Yüksel Yıldırım'dan kucaklayıcı açıklama bekliyor

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Samsunspor taraftar grupları, Yüksel Yıldırım\'dan kucaklayıcı açıklama bekliyor
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Samsunspor taraftar grupları, kulüpteki son gelişmelerin ardından ortak basın açıklaması yayımlayarak kulübün asıl sahibinin taraftarlar olduğunu vurguladı. Açıklamada, Başkan Yüksel Yıldırım'a kucaklayıcı bir açıklama beklentisi iletildiği belirtildi.

Samsunspor taraftar grupları, kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından ortak bir basın açıklaması yayımlayarak, taraftarların kulübün asıl sahibi olduğunu vurguladı.

Kötü sonuçların ardından Samsunspor camiasında önce kulübün başkanı ve sahibi Yüksel Yıldırım, ardından da taraftar grupları açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, bundan sonra uygulayacağı kararları yayınlayacağı video ile kamuoyuna duyuracağını söylerken, taraftar temsilcileri ise kulübün asıl sahibinin taraftarlar olduğunun altını çizdiler.

Statta yer alan tüm taraftar grupları tarafından yayınlanan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a, büyük Samsunspor taraftarına hitaben kucaklayıcı bir açıklama beklentimiz olduğunu ilettik. Kendisi de yaptığı bir paylaşımda, bu beklentimize yanıt vereceğini ve bir açıklama yapacağını ifade etti. Sözlerin kolayca çarpıtılabildiği, yanlış ifadelerin ve iletişim kazalarının sıkça yaşandığı bu kritik dönemde, yapılacak bu açıklamanın ne denli hayati bir önem taşıdığının tamamen bilincindeyiz. Samsunspor Taraftar Grupları olarak; günlerdir süren uzun soluklu istişarelerimiz ve taraftar gruplarımızla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılar neticesinde beklentilerimizi en net, en yalın haliyle ortaya koyduk. Büyük Samsunspor taraftarının kalbindeki kırgınlıkları, haklı beklentilerini ve en önemlisi de bu kulübe dair hiç bitmeyen umutlarımızı Yüksel Yıldırım'a ilettik. Yaşanan bu hassas sürecin her bir anının takipçisi olduk, bundan sonra da aynı kararlılıkla takipçisi olmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz bu kritik eşikte, Başkan Yüksel Yıldırım'ın yapıcı, birleştirici ve tüm camiayı samimiyetle kucaklayan bir söylemle karşımıza çıkacağına inanıyoruz. Kendisinin de kullanılan dilin hayati önem taşıdığının farkında olduğunu biliyor, benzer hataların bir daha olmaması için dikkat edeceğine; seçeceği kelimelerin başka yerlere çekilmesine fırsat vermeyecek bir özen göstereceğine güveniyoruz. Samsunspor taraftarı, bu kulübün asıl sahibidir. Dün olduğu gibi bugün de iyi günde, kötü günde takımının arkasında dimdik durmuştur. Hangi zorlu yollardan geçtiğimizi, nelerin canımızı yaktığını, neleri bizzat yaşadığımızı en iyi bizler biliyoruz. Bir dönem kapısına kilit vurulma noktasına getirilen Samsunspor'dan, bugün Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil eden bir Samsunspor'a nasıl gelindiğini unutmadık, unutturmayız" ifadeleri kullanıldı.

"Bizler geçmişe veya emeğe asla nankörlük etmeyiz ancak taraftarımızın alın terine, tribündeki sevdasına ve büyük emeğine de nankörlük edilmesine asla müsaade etmeyiz" denilen açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:

"Kimse bizim bir kenarda oturup süreci pasif bir şekilde izlediğimizi düşünmesin. Arkada büyük bir emek, sürekli yapılan toplantılar ve kararlılıkla yürütülen bir diplomasi vardır. Biz bu ve benzeri süreçleri geçmişte de tecrübe ettik, nasıl aşılacağını çok iyi biliyoruz. Takımımız yeni, dinamik ve genç bir kadroya sahiptir. Bu ekibin başarıları ardı ardına sıralayacağına, güzel günlerin çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Bu memleket bizim, bu arma bizim, bu takım hepimizindir. Özellikle münferit ve bireysel taraftarlarımızın şu hususu çok iyi bilmesini istiyoruz: Her 2-3 günde bir geniş kapsamlı değerlendirme toplantıları yapıyor, gidişatı anlık olarak analiz ediyoruz. Amacımız tektir; Büyük Samsunspor ailesinin gücüne güç katmak, küskünlüklere ve kırgınlıklara son vermek, Samsunspor'umuza her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmaktır. Şimdi gözümüz de kulağımız da Başkan Yüksel Yıldırım'dadır. Kendisinden, taraftarımızla olan gönül bağını tazeleyecek, bu şehri yeniden ayağa kaldıracak o tarihi ve kucaklayıcı açıklamayı bekliyoruz. Başkan fitili ateşlesin; biz tribünde de sokakta da gereğini fazlasıyla yapmaya hazırız. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

Kaynak: İHA
Yüksel YıldırımSamsunsporGüncelSporSon Dakika

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