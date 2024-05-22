Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurdu.
Samsunspor, yeni sezonda Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gisdol'un takımın başında olmayacağı kararı, kulüp tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. Samsunspor, yeni teknik direktör arayışlarına başlayacak.
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22.05.2024 17:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurdu. - Son Dakika
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