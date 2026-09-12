Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Arca Çorum FK yenilgisini değerlendirdi - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Arca Çorum FK yenilgisini değerlendirdi

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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Arca Çorum FK'ya 5-1 yenildikleri maçta çok hata yaptıklarını söyledi. Fink, kendi evlerinde alınan bu skordan sonra basın toplantısı yapmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Arca Çorum FK'ya 5-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, çok hata yaptıkları bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Fink, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendi evlerinde 5-1 gibi bir skorla ayrıldıktan sonra basın toplantısı yapmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Kötü bir oyun oynadıklarını anlatan Fink, "İlk dakikadan son dakikaya kadar aslında birçok hata yaptığımız bir karşılaşma oldu. Rakibimiz ise ilk dakikadan son dakikaya kadar bizden çok daha iyi oynayan, çok daha iyi bir performans gösterdi. Bizim de yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı. 2-3 tane pozisyon yakaladık skor 3-1 olduktan sonra Logi'nin yakalamış olduğu pozisyon, Jarju'un ve Marius'un yakalamış olduğu pozisyonlar vardı.Ama ne yazık ki onları değerlendiremedik.Geldiğimiz günden bu yana açıkçası benim adıma en zor gün diyebilirim. Yemiş olduğumuz gollere baktığımızda, yapmış olduğumuz hatalara baktığımızda birinci golde olsun, ikinci golde olsun, dördüncü golde olsun çok fazla hata yaptık." dedi.

Fink, 11 tane oyuncularının başka takımlara gittiğine işaret ederek, "Stoper hattında tabii bazı değişiklikler yaptık. Ama ne olursa olsun tekrardan önümüze bakmamız, ileriye bakmamız gerekiyor, geleceğe bakmamız gerekiyor, geriye bakmamamız gerekiyor. Bu maçın da elbette ki analizini de yapacağız. Tabi defansa baktığımızda da bugün Erakovic'i denedim. Belki bu konu hakkında kendi fikirleriniz olabilir. Bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Doğru bir seçim yaptım mı, yapmadım mı? Ama takımın ezber oyun becerilerine biraz daha sahip olması gerekiyor. Otomatizm dediğimiz o kavramı en iyi şekilde yerine getirmesi için biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Özellikle yeni bir kadro yapılanmasından sonra. Açıkçası bugünkü göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda sistem adına çok fazla da bir şey göremedik." ifadesini kullandı.

Fink, takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun bu sonuçtan sonra tekrar geri gelmemiz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Yani Çorum'a baktığınızda 2 hafta önce Beşiktaş'a karşı 6-2 kaybetmişlerdi ama bugünkü durumlarına baktığımızda çok iyi bir performans gösteriyorlar. Bizim de böyle durumlarda, zor durumlarda kafamızı kaldırıp bu durumun üstesinden gelebilmeyi başarmamız lazım. Bunu başaracak olursak iyi bir hocasınız demektir, iyi bir oyuncu topluluğusunuz demektir. Tabii bu maçın da elbette ki analizini yapacağız ve en iyi şekilde bir sonraki karşılaşmaya kazanmak için odaklanmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Arca Çorum FK yenilgisini değerlendirdi - Son Dakika

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