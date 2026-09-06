Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Forvetimiz olsaydı Kocaelispor karşısında kazanırdık - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Forvetimiz olsaydı Kocaelispor karşısında kazanırdık

Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Forvetimiz olsaydı Kocaelispor karşısında kazanırdık
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Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Thorsten Fink, takımın iyi oynadığını ancak forvet eksikliği nedeniyle fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, kadro derinliğinin yetersizliğine dikkat çekti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kocaelispor karşısında daha fazla olumlu taraf olduklarını belirterek, "Forvetimiz olsaydı bugün maçı kazanacaktık. Bugün bir hata yaptık ve bedelini de ödedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi performans gösterdiklerini söyleyen Fink, "Özellikle ilk yarıda yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. 3 net fırsatımız var ancak ne yazık ki değerlendiremedik. Forvetimiz olsaydı karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde bir hata yaptık ve onun da bedelini ödemiş olduk. İstatistiklere baktığımızda daha fazla istatistiğe sahiptik. Daha fazla olumlu şey yapan taraftık. Puan ve puanlara elbette ihtiyacımız var ama bugün gerçekleştiremedik. Tekrardan bize katılacak bazı oyuncularımızla birlikte daha geniş kadromuz olacak. Erakovic oynayabilecek. Başka bir transferimiz Bayo da mayıs ayından bu yana herhangi bir maç oynamadığı için kadroya alamadık. Marius bu hafta maça çıkmak istedi ama tedbir amaçlı oynatmadık. Çarşamba gününden itibaren antrenmanda bizlerle olacak. Bu da daha fazla kanat pozisyonunda opsiyonumuz olacağı anlamına geliyor. Geleceği inşa etmek anlamında da kadromuzu biraz daha genişletmiş olacağız. Yapmış olduğumuz transferlerden dolayı da mutluyum. Eliot cezası yüzünden bizimle birlikte değildi. Takım maç oynadıkça çok daha iyi sonuçlar alacağız. Kulübümüzün yaptığı transferlerden dolayı da mutlu olduğumu tekrar etmek istiyorum. Gelecek anlamında da pozitif olduğumu söylemem gerekiyor" diye konuştu.

"Kocaeli'de atmosfer etkileyiciydi"

Kocaeli Stadyumu'nda atmosferin iyi olduğunun altını çizen kırmız-beyazlıların teknik direktörü, "Bu karşılaşma özelinde çok iyi atmosfer vardı. Kocaelispor taraftarının ortaya çıkardığı atmosfer etkileyiciydi. İyi bir statta oynadık. Bizim taraftarımız da stadyuma gelip bizi desteklediler. Genel anlamda da taraftarımızın gösterdiği destekten mutluyum" diye konuştu.

"Mağlup olmamızın nedeni zemin değil"

Kocaeli Stadyumu'nun zeminini de değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Açıkçası saha çok iyi durumda değildi. Üzerine çalışılması gereken bir saha. Türkiye - Fransa karşılaşması burada oynanacak ve zemin çok daha iyi hale getirilmeli. Bugün de futbol oynamaya çalıştık, top da bizdeydi. Ama bugün mağlup olmamızın nedeni zemin değil" ifadelerini kullandı.

"19 yıllık kariyerimde hiç tecrübe etmemiştim"

Kadro derinliği konusunda esame listesine 2'si kaleci, 4'ü savunma oyuncusu toplam 6 isim yazabildiklerinin hatırlatılması üzerine, bunun kariyerinde bir ilk olduğunu belirten Fink, "Hocalık kariyerimde hiçbir zaman böyle bir şeyi tecrübe etmemiştim. Kulübede 2 kaleci ve 4 savunma oyuncusu vardı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bize tekrar katılacak oyuncularımız var. Daha fazla opsiyonum olacak ama 18 yıllık kariyerimde böyle bir şeyi tecrübe etmemiştim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Kocaelispor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Forvetimiz olsaydı Kocaelispor karşısında kazanırdık - Son Dakika

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