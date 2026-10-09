Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Trabzonspor maçı için taraftar desteği istedi - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Trabzonspor maçı için taraftar desteği istedi

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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, yarın Trabzonspor ile oynanacak maçın kendileri ve taraftarları için çok önemli olduğunu, hatta yılın maçı olabileceğini söyledi. Fink sakat oyuncuların dönüşüyle kadro seçeneklerinin arttığını belirterek taraftarlardan 12. adam olmalarını istedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor karşılaşmasının kendileri ve taraftarları açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yarın karşılaşacakları Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini belirten Fink, "Çok iyi antrenman dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Antrenmanlarda gösterdiğimiz performansı önümüzdeki haftalarda oynayacağımız karşılaşmalarda gösterebilirsek çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro seçeneklerinin arttığını dile getiren Fink, "Sakat oyuncularımızın takıma katılmasıyla geniş bir kadroya sahip olduk. Tabii bu anlamda bir iki oyuncuyu kulübeden almam gerekecek. İlk 11'i oluşturmak ve kadro hakkında karar vermek zor olacak ama oyuna alabileceğim oyuncu yokken şimdi birçok opsiyonumun olması beni mutlu etti." ifadesini kullandı.

Fink, Trabzonspor maçının önemine değinerek "Bu karşılaşma çok ama çok önemli. Hatta belki de yılın maçı diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Taraftarımız için de öneminin çok büyük olduğunu biliyoruz. Trabzonspor'a baktığımızda ise kağıt üstünde değer anlamında, takım ve kadro açısından bizden daha iyi olduklarını söyleyebiliriz ama derbinin kuralları farklıdır." diye konuştu.

"Genç oyuncuların gelişimine odaklandık"

Transfer sürecinde 14 oyuncu ile yollarının ayrıldığını anlatan Fink, "Sezon öncesinde de 6 oyuncumuzu kaybettiğimiz için sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Yeni kadro yapılanmasıyla genç oyuncuların gelişimine odaklandık. Bu yapılanma doğrultusunda genç bir takımı olabildiğince geliştirmeye çalışacağız. Olabildiğince elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Onların da biraz zamana ihtiyacı olacak." dedi.

Trabzonspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını vurgulayan Fink, şunları kaydetti:

"Yarın herkese ihtiyacımız olacak. Taraftarlarımızın özellikle 12. adam dediğimiz kavramı doldurabilmesi ve desteğini arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Sahada olan oyuncularımız da sonradan dahil olacak oyuncularımız da eminim ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Bundan şüphe duymuyorum. Ne varsa ortaya koyacaklardır. Bunu hem kendileri hem kulüp hem de takım için yapacaklardır. Takımıma güveniyorum. Kaliteli bir kadromuz var. Eminim gelecekte çok daha güzel, çok daha doğru işler yapacağız. Verilere baktığımızda aslında çok doğru işler yaptığımızı da söyleyebilirim."

Kaynak: AA
TrabzonsporSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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