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Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: 'Maçı İlk Yarıda Kaybettik' - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: 'Maçı İlk Yarıda Kaybettik'

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, basın toplantısında maçın ilk yarısında çok basit goller yediklerini ve maçı kaybettiklerini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olmadığını ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: \'Maçı İlk Yarıda Kaybettik\'
25.12.2023 - 20:25,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ilk yarıda çok basit goller yediklerini belirterek, "Maçı ilk yarıda kaybettik" dedi.

Gisdol, basın toplantısında Alanyaspor karşısında sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Yedikleri golden sonra rakibe cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Gisdol, "Bugün çok basit goller yedik ve maçı ilk yarıda kaybettik. İlk yarı sonrası soyunma odasında oyuncularla konuştuk ve çok fazla boş alan verdiğimizi söyledik. Ancak bazen maçı çeviremiyorsunuz, geri dönüş yapamıyorsunuz. Attığımız gol ne yazık ki çok geç geldi. Son 5 dakikada risk aldık ve bunun sonucunda da 3. golü yedik." diye konuştu.

Gisdol, maçı geri çevirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını dile getirerek, bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin Samsunspor'un oyun anlamında problemi olup olmadığıyla ve Yunus Emre Çift'in performansıyla ilgili soruya Gisdol, "İlk yarıda rakibe çok fazla alan verdik. Oyun oynanırken değişiklikler yaptık. Oyuna müdahale biraz zor oluyor. Sağ bek pozisyonunda Yunus Emre Çift için de şunu söyleyebilirim; sağ bek pozisyonda 4 oyuncumuz var ve onlar da sakat olduğu için en son düşündüğüm pozisyondaki Yunus Emre Çift'i oynatmak zorunda kaldım. Bu genç oyuncuya baskı da yapmayız. Elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştı ama 4 oyuncumuzdan yoksun geldik. Bunun bir daha tekrar etmeyeceğini düşünüyorum." diye cevap verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: 'Maçı İlk Yarıda Kaybettik' - Son Dakika
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