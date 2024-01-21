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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor' - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye karşı oynarken skorun 1-1 olduğu son 10 dakikanın sıkıntılı geçebileceğini belirtti. Gisdol, takımının performansından memnun olduğunu ve transferlerle ilgili konuşmanın şu an için erken olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Fenerbahçe\'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor\'
21.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:49
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, " Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor. Şanslı olduğumuz pozisyonlar oldu. 1 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren "Maçtan önce Fenerbahçe'nin nasıl bir performans göstereceğini biliyorduk. Yüksek seviyede oynayan bir takım. Maçtan önce takımdaki arkadaşlarla konuştum ve nasıl bir ambiyansın bizi beklediğini onlara anlattım. İlk yarı bitince soyunma odasında konuştuk. Bir adım daha öne çıkıp, rakibin oynamasına izin vermememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Frikikten bir gol bulduk. 3'üncü bölgede daha fazla topa sahip olmaya ve pozisyonlara girmeye çalıştık. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor. Şanslı olduğumuz pozisyonlar oldu. 1 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZ DOĞRU YOLDA"

Oyuncularının antrenmandaki performansı hakkında konuşan Gisdol, "Açıkçası antrenmanlarda takım çok iyi hazırlanıyor. Göstermiş oldukları bu performanstan geri gitmemeleri gerektiğini de biliyorlar. Sonuç olarak takımımız doğru yolda" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİ YAKINDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Transfer ile ilgili konuşan Gisdol, "Çok sıkı bir takvimde maçlar oynanırken bir hocanın söyleyebileceği bir şey değil. Benim odaklandığım oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak. Bunları başkanımız ve Fuat hocamız yapıyorlar. Gelecek olan transferleri yakında görürsünüz benim bunu söylemem doğru olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakikası sıkıntılı geçebiliyor' - Son Dakika
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