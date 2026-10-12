Samsunspor, Trabzonspor'a yenilgi sonrası Thorsten Fink ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Samsunspor, Trabzonspor'a yenilgi sonrası Thorsten Fink ile yollarını ayırdı

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Samsunspor, Trabzonspor\'a yenilgi sonrası Thorsten Fink ile yollarını ayırdı
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Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fink, 2025-2026 sezonunda çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken bu sezon ligdeki 7 maçta 1 galibiyet elde etti; Trabzonspor'a yenilgi sonrası görevinden ayrıldı.

SAMSUNSPOR, teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2025-2026 sezonunda takımın başına geçen Fink, Samsunspor ile çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet elde eden Alman teknik direktör, son olarak Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldı.

Kaynak: DHA
TrabzonsporSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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