Samsunspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsunspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Milli takım kamplarında bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.

11.09.2024 16:46
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pozisyon çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ve Oliver Ntcham antrenmana katılmadı.

Samsun ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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