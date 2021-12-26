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Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından

26.12.2021 19:52
Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Oyun olarak iyi ama sonuç olarak üzücü bir maç oynadık.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Oyun olarak iyi ama sonuç olarak üzücü bir maç oynadık." dedi.

Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmadan önce yaşadığı endişelerin müsabaka içinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Kendileri için bu maçın çok önemli olduğunu oyuncularına anlattığını aktaran Çapa, "İlk yarı oyuna hızlı başladık ve 1-0 öne geçtik. İlk yarının son dakikalarında yediğimiz golle beraberlik geldi. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Çünkü rakip çok fazla uzun topla oynamaya başladı. Soner rakipten biraz kısa kaldı, Berk'i tekrar geriye alarak rakibin uzun toplarını kesmek istedik. İkinci devre 2-1'i yakaladıktan hemen sonra kaybedilen top, bize çok pahalıya mal oldu. Maçtan önce endişe ettiklerimi maç içerisinde yaşadım. Rakibin çok fazla uzun oyuncusu vardı. Bizde Berk ve Yunus haricinde birebir eşleştireceğim fizikte oyuncu yoktu. Daha kısaydık. Nitekim yemiş olduğumuz iki gol de bu şekilde geldi. Oyun olarak iyi ama sonuç olarak üzücü bir maç oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ligdeki son 3 maçta sahaya önemli eksiklerle çıktıklarını anlatan Çapa, "Sakatlık, kart cezası ve yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle oynamayan çok fazla oyuncumuz vardı. Zaten çok geniş bir kadromuz yok. Oynadığımız son 3 maçta bu, bize çok pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Kavalcı: "Bir puan bizim için iyi"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, Samsun'a galibiyet için geldiklerini belirterek, şunları kaydetti.

"Çok zor bir maçtı ve çok zor bir maç olacağını da bekliyorduk. Maçın başında yenik duruma düştük, golden sonra oyun üstünlüğü bizdeydi. Bunun sonucunda ilk yarının sonunda golü bulduk ve devreyi 1-1 kapattık. Samsunspor'un ikinci yarı baskılı oynayacağını biliyorduk. Buna karşılık vermek istedik, golü yedikten sonra erken reaksiyon gösterdik, beraberliği yakaladık. Galip gelmek istiyorduk, galip gelip üst sıralara tırmanmak istiyorduk, olmadı. Bir puanla ayrılıyoruz buradan, bu da bizim için iyidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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