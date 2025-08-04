Samsunspor\'un Avrupa Ligi Eşleşmesi Belli Oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Organizasyona bu turda katılacak olan Samsunspor; Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. 16 takımın yer aldığı turda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
Samsunspor, 3. eleme turundaki Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk eşleşmesinin kazananı ile lig aşamasına geçmek için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Fredrikstad/ Midtjylland - KuPS Kuopio/ Rigas Skola
Genk - Lech Poznan/ Crvena Zvezda
Aberdeen - Drita/ FCSB
Panathinaikos/ Shakhtar Donetsk - Samsunspor
Lincoln Red Imps/ Noah - CFR Cluj/ Sporting Braga
Zrinjski Mostar / Breidablik - Servette/ Utrecht
Hacken/ Brann - AEK Larnaca / Legia Varşova
Rijeka/ Shelbourne - PAOK/ Wolfsberger - İSTANBUL
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