Samsunspor\'un Belçikalı golcüsü Benito Raman, Mechelen\'e transfer oldu

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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Belçikalı golcüsü Benito Raman, ülkesinin Mechelen takımına transfer oldu.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Benito Raman, Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Mechelen'e bonservis ücreti karşılığında transfer olmuştur. Benito Raman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Samsunspor, Benito Raman'ı geçen sezon devre arası kadrosuna dahil etmiş ve 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - SAMSUN