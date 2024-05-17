Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse: 'Gol atmayı seviyorum' - Son Dakika
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Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse: 'Gol atmayı seviyorum'

Samsunspor\'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse: \'Gol atmayı seviyorum\'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, asist yapmaktan çok gol atmayı sevdiğini söyledi. Holse, Türk futbolunun kalitesinden ve taraftarların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirtti. Samsunspor'un kötü bir başlangıç yaptığını ancak hala işlerinin bitmediğini ifade eden Holse, takımın başarısının önceliği olduğunu vurguladı. Ayrıca Samsun'un güzelliklerinden ve Türk yemeklerinden de bahsetti.

17.05.2024 11:23
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sezon başında Rosenborg takımından transfer ettiği Danimarkalı Carlo Holse, asist yapmaktan çok gol atmayı sevdiğini söyledi.

Kanat oyuncusu Carlo Holse, kart cezalısı olduğu Yukatel Adana Demirspor maçı haricinde 31 maçta Samsunspor forması giyerek, bu sezon takımda en fazla forma giyen futbolcular arasında yer aldı.

Ligde 5 gol kaydeden Holse, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Carlo Holse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola ağabeyinin takımında başladığını belirtti.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Holse, "Açıkçası Türk futbolunun kalitesi beni şaşırttı. Teknik ve taktik anlamda ilerlemiş bir futbol anlayışı var. Ayrıca taraftarlarımızın stadyumda oluşturduğu atmosfer de beni çok etkiledi. En çok, 3-1 kazandığımız Trabzonspor maçının atmosferinden etkilendim. İnanılmaz güzel atmosfer vardı, taraftarlarımızla kurduğumuz ilişki bu maçta galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Samsunspor olarak lige kötü bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Holse, "8 maçta sadece alınan 1 puanımız vardı. Çok zor bir dönemden geçerek bu döneme geldik. Şu anda farklı bir pozisyondayız ama henüz işimiz bitmiş değil. Aynı hırs ve heyecanla devam etmemiz gerekiyor. Son 2 maçımız kaldı. Umarım bu 2 maçtan da iyi sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisine olan sevgisine en iyi performansını sergileyerek cevap vermeye çalıştığını vurgulayan Holse, daha iyi performans vermek için çalışmaya devam edeceğini anlattı.

Kendisinden çok takımın başarısının önemli olduğuna işaret eden Danimarkalı oyuncu, "Benim önceliğim takımın başarısı ve maç kazanmasıdır ama takım arkadaşlarım benden asist yapmamı da bekler. Bazen de bana gol atmam için biraz daha bencil olmam gerektiğini söyledikleri oluyor. Ben seçecek olursam, gol atmak derim." şeklinde konuştu.

"Samsun pidesini seviyorum ama kilo almamak için çok fazla tüketemiyorum"

Holse, Samsun'un Karadeniz'de sahil şeridine sahip güzel şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Futbol dışında ailemle aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Çoğu zamanımı sahil kıyısında geçiriyorum. Bazen de takım arkadaşlarımla futbol dışında aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Her zaman futbol konuşmak istemiyorum. Samsun pidesini seviyorum ama kilo almamak için çok fazla tüketemiyorum. Türk yemeklerinin birçoğunu çok seviyorum ama yediklerimiz konusunda dikkat etmemiz gerekiyor."

Türkiye'de oynayan futbolcular arasında etkilendiği yabancı oyuncular da bulunduğuna işaret eden Holse, "Kendi takımıma bir futbolcu alacak olsaydım, Edin Dzeko'yu seçerdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse: 'Gol atmayı seviyorum' - Son Dakika

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