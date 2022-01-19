Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın adının verildiği kütüphane açıldı

Üç ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında felç kalan kulübün efsane ismi Emin Kar'ın adının verildiği kütüphane, Üniversiteli Samsunsporlular (Üni-Sam) iş birliğiyle İlkadım Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'nda açıldı.

Kütüphanenin açılışına Emin Kar'ın oğlu Mustafa Kar'ın yanı sıra Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, genel kaptan Cenk İşler, teknik direktör Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç ile Samsunspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Emre Ekim, basketbolcular, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Kalkavan Erdoğan ve Sedat Uygun katıldı.