Samsunspor'un Gol Yükü Yabancılardan - Son Dakika
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Samsunspor'un Gol Yükü Yabancılardan

Samsunspor\'un Gol Yükü Yabancılardan

Samsunspor, bu sezon attığı 24 golün 9'unu yabancı futbolcularla kaydetti. Tek yerli golcü Aydoğdu.

16.11.2024 11:27
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da bu sezon gol atan 10 futbolcunun 9'u yabancılardan oluşuyor.

12. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de iyi bir form yakalayan Samsunspor'un skor yükünü yabancı oyuncular üstlendi. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta 24 kez rakip fileleri sarsarken 10 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Gol atanlardan 9'unu yabancı futbolcular oluştururken, sadece 1 yerli oyuncu gol atma sevinci yaşadı.

Samsunspor'da bu sezon atılan 24 golün 10'u 5'er gol atan Carlo Holse ve Oliver Ntcham'dan geldi. Marius Muandilmadji 3 gol, Arbnor Muja ve Nany Dimata 2'şer gol, Kingsley Schindler, Flavien Tait, Ait Bennasser ve Rick van Drongelen ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Samsun temsilcisinde gol atan tek yerli isim ise tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. 33 yaşındaki Aydoğdu bu sezon 3 kez gol atma başarısı gösterdi.

Lige verilen milli arada da çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla 3. sırada bulunuyır. Rakip filelere 24 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 13 gol gördü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'un Gol Yükü Yabancılardan - Son Dakika

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