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Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu - Son Dakika

Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu

03.12.2021 15:20
Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu

SAMSUN (İHA) – Sport Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi, Süper Lig ekibi Göztepe oldu.

SAMSUN (İHA) – Sport Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi, Süper Lig ekibi Göztepe oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Samsunspor, Süper Lig takımlarından Göztepe ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 28, 29 ve 30 Aralık tarihleri arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak.

Samsunspor daha önceki turlarda sırasıyla 1922 Konyaspor'u 2-1 ve Uşak Spor'u 4-0 ile geçerek adını 5. tura yazdırmıştı. - SAMSUN

Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Samsunspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor'un kupadaki rakibi Göztepe oldu - Son Dakika
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