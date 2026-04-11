Samsunspor'un Performansı Düşüşte
11.04.2026 10:34
Samsunspor, bu sezonki performansıyla geçmiş sezonu aratıyor, toplam puanı geride kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılı aratıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon aynı haftalar itibarıyla topladığı puanın oldukça gerisinde kaldı.

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Karadeniz temsilcisi, bu sezon lig, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere dört kulvarda mücadele etmesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemedi. 2024-2025 sezonunda 18 maçta 36 puana ulaşan Samsunspor, bu sezon aynı puana ancak 28 maç sonunda erişebildi.

Ligde geride kalan 28 haftada 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor 32 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon aynı süreçte ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 51 puan toplayan kırmızı-beyazlılar rakip filelere 44 gol gönderip, 32 gol yemişti.

Sezona "ilk 5" hedefiyle başlayan Samsunspor, 28 hafta sonunda 5. sıradaki Göztepe'nin 10 puan gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi, ligin kalan bölümünde sırasıyla Eyüpspor (D), Beşiktaş, Alanyaspor (D), Galatasaray, Başakşehir (D) ve Göztepe ile karşılaşacak. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:24
11:14
11:08
10:54
10:37
10:33
