Samsunspor ve Göztepe 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Samsunspor ve Göztepe 3-3 Berabere Kaldı

Samsunspor ve Göztepe 3-3 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, Göztepe ile 3-3 eşitlikle sahadan ayrıldı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Emre Kılınç, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Mouandilmadji

GÖZTEPE: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha, Allan, Arda Okan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)

GOLLER: Dk. 30 Mouandilmadji (P), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor) - Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Borevkovic (Samsunspor) - Matos, Armstrong, Allan, Juan (Göztepe)

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

3'üncü dakikada sol kanattan uzun kullanılan taç atışında defanstan seken topu ceza sahası içinde takip eden Matos'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8'inci dakikada Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Allan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada çalımlarla defanstan çıkmaya çalışan Diabate'nin kaptırdığı topla buluşan Miroshi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kurtardı.

30'uncu dakikada Ege Yıldırım'ın eline çarpan topta Samsunspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

43'üncü dakikada Mendes'in ceza sahasına yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Emre Kılınç'ın vuruşunda top buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

46'ncı dakikada Martins'in vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Armstrong'un çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-2.

52'nci dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla buluşan Celil Yüksel ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direkten geri döndü.

58'inci dakikada Allan'ın hareketine hakem Kadir Sağlam'ın penaltı verdi. Vuruşunu kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Janderson'un pasıyla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza sahanın sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-3.

80'inci dakikada defansta çalım atmaya çalışan Diabate'den topu kapan Juan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Juan'ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.

90'ıncı dakikada Borevkovic'in pasıyla buluşan Celil Yüksel'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere bitti.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ve Göztepe 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika

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