Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda mobilite ve aktivasyon çalışmalarının ardından şut organizasyonları ile koşu çalışması yapıldı.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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