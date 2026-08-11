Samsunspor Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen, her yıl yeni sponsorluklarla şirketleşen kulüplerinin gelişimini sürdürmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yeni forma sponsoru ile sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Veysel Bilen, sponsorların mali kaynak açısından kulüpler için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Spor kulüplerinin en önemli mali kaynaklarından biri de sponsor gelirleri. Sponsorluklar sadece gelir anlamında değil, bir vizyon oluşturmaya da mümkün oluyor. Samsunspor olarak 8 yıldır şirketleşme sürecinde her yıl yeni sponsorlar katmak suretiyle gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Son sponsorluk anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizler Samsunspor'a sponsor seçerken sadece gelir anlamında değil, birlikteliğin sinerji oluşturacağı bir kurum olması üzerinde hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Yeni sponsorluk anlaşmasının 1 yıllık olacağını ifade eden Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ise "Yeni sponsorumuz formamızın çorap yani konçunda olacak. Daha 1 senelik bir anlaşma imzaladık. İlk etapta Samsunspor logolu enerji içeceği ve kola ile piyasaya çıkacağız. Piyasa şartlarına göre süreç gelişecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsor ile Samsunspor arasında imzalar atıldı.

Öte yandan sponsorluk anlaşmasına bağlı olarak Türkiye'nin her yerinde satışa sunulacak Samsunspor logolu içeceklerin satışların kulübün ekstra gelir elde edeceği de ifade edildi.