Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti - Son Dakika
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Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti

13.06.2022 13:21
Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Elazığspor'dan Yusuf Ensar Poyraz'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Elazığspor'dan Yusuf Ensar Poyraz'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Elazığspor forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyraz ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Genç oyuncunun İstanbul'da, Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüştükten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

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Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı U12 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor U12 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor
Kaynak: AA

Elazığspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti - Son Dakika

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