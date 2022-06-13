Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Elazığspor forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyraz ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Elazığspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti - Son Dakika

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