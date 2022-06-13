Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

13.06.2022 13:03
Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Samsunspor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Samsunspor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı'yı renklerine bağladı. Kulüpten transfer hakkında yapılan açıklamada, "Hoş geldin Yusuf Ensar Poyrazlı. Kulübümüz son olarak Elazığspor forması giyen 19 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. - SAMSUN

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Samsunspor, Celil Yüksel'i transfer etti Samsunspor, Celil Yüksel'i transfer etti Celil Yüksel Samsunspor'da Celil Yüksel Samsunspor'da
Kaynak: İHA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

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