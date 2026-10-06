San Marino, 90+3\'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Arnavutluk, 90+3'te attığı golle konuk ettiği San Marino'yu 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Arnavutluk, sahasında konuk ettiği San Marino'yu uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
ARNAVUTLUK MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ
Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Arnavutluk, aradığı golü erken buldu. 11. dakikada sahneye çıkan Kristjan Asllani, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
SAN MARINO SKORA DENGE GETİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında pes etmeyen konuk ekip San Marino, 66. dakikada Lorenzo Lazzari'nin kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.
90+3'TE GALİBİYETİ GETİREN GOL
Mücadelenin kalan dakikalarında baskısını artıran Arnavutluk, 90+2. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen günün yıldızı Kristjan Asllani, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Uzatma dakikalarında gelen bu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Arnavutluk, puanını 9'a yükseltti. San Marino ise dördüncü maçında da puanla tanışamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?