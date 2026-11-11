San Marino'yu 4-0 yenen U17 Milli Takımı elemelerde ilk maçını kazandı - Son Dakika
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San Marino'yu 4-0 yenen U17 Milli Takımı elemelerde ilk maçını kazandı

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San Marino\'yu 4-0 yenen U17 Milli Takımı elemelerde ilk maçını kazandı
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UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1'inci Tur ilk maçında U17 Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 yendi. Of İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmada Yusuf Sivaslıoğlu, Metehan Eksiner ve Yiğit Kabaktaş gol attı; milliler 14 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak.

İSTANBUL,

Stat: Of İlçe Stadyumu

Hakemler: Ihar Shumilau, Maksim Arabei, Stipe Brajkovic, Mateo Erceg

Türkiye: Yiğit Baynazoğlu, Yusuf Sivaslıoğlu (Dk.66 Kuzey Akçay), Emre Kırar, Oğuzhan Yurtdaş, Rıdvan Harman (Dk.74 Aras Çelik), Kartal Yılmaz (Dk.66 Ömer Uzun), Metehan Eksiner (Dk.66 Efe Pırasoğlu), Salih Canım, Esad Deniz, Eyüp Çetinkaya (Dk.46 Berat Yavuz), Yiğit Kabaktaş

San Marino: Ryan Michelotti, Mattia Piergiacomi (Dk.82 Davide Frulli), Giacomo Mantali (Dk.82 Alessandro Achilli), Nathan Cola, Victor Jourdain (Dk.89 Mattia Ceccoli), Diego Prendi, Augusto Ceccoli (Dk.75 Samuel Baggiarini), Francesco Mazza, Frencesco Monaldi, Achilie Montebelli, Samuel Mattei

U17 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1'inci Tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Of İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede golleri; 12'nci dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28'inci dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89'uncu dakikalarda Yiğit Kabaktaş kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 yendi. U17 Milli Takımı, 1'inci Tur'daki bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü Macaristan ile oynayacak.

Kaynak: DHA
MacaristanSan MarinoFutbolSporSon Dakika

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