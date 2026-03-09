Sanchez: Tür futbolu gelişti, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık - Son Dakika
Sanchez: Tür futbolu gelişti, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık

09.03.2026 15:01
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ileriye adım atma hedefini vurguladı.

GALATASARAY'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, "Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamamız bir şey ifade etmiyor. Bu tarz maçlarda ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük turnuvası. Maça odaklandık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray'da Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanchez, takımın hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye sadece tecrübe kazanmak için gelmediklerini belirten tecrübeli stoper, "Biz buraya sadece kendimizi denemeye gelmedik. Ne kadar mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz. İyi maçlar oynadık. Bizi zorlayan ve test eden takımlarla da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istediğimizi gösterdik. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamamız bir şey ifade etmiyor. Bu tarz maçlarda ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük turnuvası. Maça odaklandık. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Deplasmandaki maçta da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz. Buna odaklandık" ifadelerini kullandı.

'OLAY SADECE SAHADA OLMAK DEĞİL'

Şampiyonlar Ligi'nde takımda en fazla süre alan oyuncu olmasına hakkında da konuşan Sanchez sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bunu bazen yönetmek kolay değil. Deneyimle bunu öğreniyorsunuz. Olay sadece sahada olmak değil. Kulübünüze yardımcı olabilmek önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Takım arkadaşlarıma da müteşekkirim. Onlar da bana yardımcı oluyor. İşimi kolaylaştırıyorlar. Doğru adımları atmaya çalışıyorum. Doğru alışkanlıklar edinmeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz istatistiklere sahip olmak iyi bir şey ama sadece dakika toplamak da bir şey ifade etmiyor. Sahada olduğum zaman takımın öz güvene sahip olması önemli."

Kaynak: DHA

