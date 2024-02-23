Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Turnuvada Başarılı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Turnuvada Başarılı Oldu

Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Turnuvada Başarılı Oldu

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 2 farklı kategoride birincilik ve dördüncülük elde etti. Okul takımı ve öğrencileri toplamda 1 altın, 9 bronz madalya ve 2 kupa kazanarak Türkiye Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.

23.02.2024 11:08  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 2 farklı kategoride birincilik ve dördüncülük aldı.

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Kent Ormanında 8 takım ve 76 öğrencinin katılımıyla Oryantiring Turnuvası düzenlendi. Turnuvada Bireysel A Kategorisinde Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Alihan Özbağ birinci, B kategorisinde Süleyman Çelik dördüncü oldu. Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu takımların katıldığı turnuvada A ve B kategorilerinde il üçüncüsü oldu.

Okul takımı ve öğrencileri toplam 2 kategoride Ferdi ve Takım olarak 8 sporcuyla katıldığı turnuvada 1 altın, 9 bronz madalya ve 2 kupa kazanırken, Afyonkarahisar'ı temsil etmek için Türkiye Bölge Finallerine katılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Turnuvada Başarılı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Turnuvada Başarılı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement