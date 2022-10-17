10-17 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada; Cansu Duman, Ecrin Yılmazlar, Betül Nakıpoğlu, Zehra Naz Nakıpoğlu, Yağmur Diken, Simin Naz Camcıoğlu, Özge Köybaşı, Nur Zorkirişçi, Ecem Dana, Deniz Kızılateş, Öykü Melek Özefe ve Kayra Mermer'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Sabiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu'nu 31-29, Uğur Koleji'ni 51-16 ve Seçkin Koleji'ni 48-6 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Şehitkamil, basketbol, Son Dakika

Son Dakika › Spor › SANKO okulları basketbol takımı il şampiyonu oldu - Son Dakika

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