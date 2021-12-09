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SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu - Son Dakika

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

09.12.2021 08:52
SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

SANKO Okulları 7'nci ve 8'inci sınıflar voleybol kız takımı "Okullar Arası Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında ikinci oldu.

SANKO Okulları 7'nci ve 8'inci sınıflar voleybol kız takımı "Okullar Arası Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, SANKO Okulları sporcularından Işılay Kervancıoğlu, Irmak Dündar, Duru Küçük, Duru Akınal, Doğa Erkol, Elif Duru Kaplan, Beren Uzunaslan, Zeynep Eruslu, Defne Ak, Dilvin Selçuk ve Bade Kırlangıç, antrenörleri Mehmet Ali Karakuş ile birlikte ikincilik kupasını kucakladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il ikincisi olan sporcularını ve antrenörünü kutlayarak, 6-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek bölge müsabakalarında başarılar diledi. - GAZİANTEP

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu
SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu
SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu
SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu - Son Dakika Spor


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