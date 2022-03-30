SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu - Son Dakika
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SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

30.03.2022 17:56
SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Grup Müsabakaları"nda üç altın, 22 gümüş, 11 bronz madalya olmak üzere 36 madalya ile iki bölge ikinciliği kupası kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Grup Müsabakaları"nda üç altın, 22 gümüş, 11 bronz madalya olmak üzere 36 madalya ile iki bölge ikinciliği kupası kazandı.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Duru Kayın, Zeynep Kararuşoğlu, Lara Çehreli, Eylül Kurt, Nur Zorkirişçi, Ali Emre Simitçi, Fahri Tuna Suat, Mustafa Kerem Kaya, Alperen Göksular, Batuhan Kömürcü, Çetin Katırcıoğlugil ve Esat Balat'tan oluşan yüzücülerle katıldı.

Yarışmada SANKO Okulları Kız Takımı ve Erkek Takımı bölge ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrenci ve emeği geçen öğretmenler kutlayarak, 28-30 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

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Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı SANKO Okullarının yüzme başarısı SANKO Okullarının yüzme başarısı

Bronz Madalya, gençlik, okullar, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu - Son Dakika


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