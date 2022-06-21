Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi, iki A3 barajı ve bir A2 barajı geçerek SANKO Okulları'nın ve Gaziantep 'in adını milli takıma yazdırdı.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › SANKO Okullarının milli takım gururu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.