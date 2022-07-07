SANKO Okullarının yüzme başarısı - Son Dakika
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SANKO Okullarının yüzme başarısı

07.07.2022 14:24
SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okulları öğrencileri Gaziantep Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzme Federasyonu Baraj Geçme Yarışması"nda barajı geçerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri Gaziantep Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzme Federasyonu Baraj Geçme Yarışması"nda barajı geçerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları Kadirhan sağlam, Yiğit Settar Evgülü, Ali Emre Simitçi, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Duru Kayın ve Mustafa Kerem Kaya ile katıldı. Yarışlarda Ali Emre Simitçi, "50, 200 ve 200 metre serbest ile 50 ve 100 metre kelebek stil"de Türkiye Yıldızlar Kategorisinde, Kadirhan Sağlam "50, 100, 400 ve 800 metre serbest stil"de, Yiğit Settar Evgülü "50, 400 ve 800 metre serbest stil"de, Beril Tanrıtanır "50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 50 ve 200 metre serbest stil"de, Defne Su Demirbakan ise "50 ve 100 metre serbest stil"de Türkiye Şampiyonası katılım barajı geçerek 14-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada yarışacak.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasına katılan tüm öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, şampiyonaya katılacak olan öğrencilerine başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

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