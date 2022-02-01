Üye Girişi
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı

01.02.2022 14:16
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı

Şanlıurfa'da salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması için kamu kurum ve özel bankalar arası futsal turnuvası başladı.

Şanlıurfa'da salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması için kamu kurum ve özel bankalar arası futsal turnuvası başladı.

Gençlerin spor aktiviteleriyle buluşmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve özel bankalar arası futsal turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Futsal Turnuvasına 22 takım katılım sağladı. Eleme usulü ile düzenlenen olan salon futboluna kurum personelleri yoğun ilgi gösterdi. 22 takımın katıldığı karşılaşmalar Batıkent Mahallesinde bulunan Akabe TOKİ Spor salonunda oynanmaya başlandı. Salon sporuna olan ilginin arttırılması amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye girecek olan ilk 3 takıma kupa ve ödül verilecek. Kurum personellerinin katılım sağladığı turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçlarda vatandaşlar turibünlerden tezahürat yaparak takımlarına destek verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası iki hafta sürecek. Kazanan takımlara düzenlenecek olan törenle kupaları verilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı
Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Futsal, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement