Şanlıurfa'da yeni şampiyonlar yetiştiriliyor

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, judoda lisanslı sporcular yetiştirmek için "Sağlık ve Sporun Kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençlere spor sevgisi kazandırılmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde judo antrenmanları veriliyor. Antrenör İbrahim Halil Durna yönetimindeki antrenmanlar, 7-14 yaş grubundaki öğrencilerle devam ediyor. Kursa ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Durna, çocukları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hem de kendilerine olan özgüvenlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Gelecek için hedeflerinin olduğunu belirten Durna, bu imkanı sağlayan belediye yetkililere teşekkür etti. - ŞANLIURFA