Şanlıurfa\'nın Engelli Sporcuları Boccia Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim alan sporcular, Boccia Türkiye Şampiyonası'nda sergiledikleri performansla büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Boccia Türkiye Şampiyonası, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Kadın-Erkek Çiftler ve Takımlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim alan sporcular da katıldı. Şanlıurfa'dan şampiyonaya katılan özel sporcular, gösterdikleri üstün performansla adeta göz doldurdu. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonada, Urfalı sporculardan Yavuz Öndem kendi kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı merkezden katılım sağlayan Ümmü Gülsüm Aktar Türkiye ikinciliğini elde ederken, Ali Tarımak da beşincilik derecesiyle büyük bir başarıya imza attı. - ŞANLIURFA