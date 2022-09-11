Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1 - Son Dakika
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Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1

11.09.2022 18:00
Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1

Şanlıurfa haber... STAT: Faruk Çelik HAKEMLER: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet UluKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 78 İbrahim), Muhammed Öztürk, Fatih (Dk. 28 Emirhan Korkmaz), Kubilay (Dk. 78 Kemal), Emre Fırtına, Fevzi (Dk.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet UluKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 78 İbrahim), Muhammed Öztürk, Fatih (Dk. 28 Emirhan Korkmaz), Kubilay (Dk. 78 Kemal), Emre Fırtına, Fevzi (Dk. 60 Halil Yilmaz), Emre Yıldırım, Fatih  GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR: Süleyman - Arda, Ali Emre (Dk. 81 Yusuf), Mustafa (Dk. 46 Emir), Hakkı, Raşit (Dk. 46 Şahin), Saffet, Barış, Berat (Dk. 74 Emrecan Yıldızhan), Oğuzhan (Dk. 46 Alihan), Emre YucakGOLLER: Dk. 18 Muhammet Öztürk, (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Dk. 64 Barış (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)SARI KARTLAR: Fevzi (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Saffet, Ali, Hakkı, (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2'nci hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Gema Polimer Şile Yıldız Spor ile 1-1 berabere kaldı.18'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammet Öztürk, topa kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.64'üncü dakikada Berat'in pasında kale önünde topu alan Barış, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

- Şanlıurfa
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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Faruk Çelik, Şanlıurfa, Karaköprü, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1 - Son Dakika
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