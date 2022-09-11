STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet UluKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 78 İbrahim), Muhammed Öztürk, Fatih (Dk. 28 Emirhan Korkmaz), Kubilay (Dk. 78 Kemal), Emre Fırtına, Fevzi (Dk. 60 Halil Yilmaz), Emre Yıldırım, Fatih GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR: Süleyman - Arda, Ali Emre (Dk. 81 Yusuf), Mustafa (Dk. 46 Emir), Hakkı, Raşit (Dk. 46 Şahin), Saffet, Barış, Berat (Dk. 74 Emrecan Yıldızhan), Oğuzhan (Dk. 46 Alihan), Emre YucakGOLLER: Dk. 18 Muhammet Öztürk, (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Dk. 64 Barış (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)SARI KARTLAR: Fevzi (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Saffet, Ali, Hakkı, (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2'nci hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Gema Polimer Şile Yıldız Spor ile 1-1 berabere kaldı.18'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammet Öztürk, topa kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.64'üncü dakikada Berat'in pasında kale önünde topu alan Barış, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfa spor haberi: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 1-1 - Son Dakika