Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı - Son Dakika
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Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı

23.02.2022 11:40
Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı

Şanlıurfa'da Viranşehir Belediyespor kulübü sporcusu Seyithan Başar, Türkiye Profesyonel KickBoks Şampiyonasında Türkiye 3. oldu.

Şanlıurfa'da Viranşehir Belediyespor kulübü sporcusu Seyithan Başar, Türkiye Profesyonel KickBoks Şampiyonasında Türkiye 3. oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 113 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonaya katılan Viranşehir Belediyespor kulübü KickBoks sporcusu Seyithan Başar, 66,8 kg'da rakibini mağlup ederek, Türkiye 3. Oldu. Başar'ın Türkiye Profesyonel KickBoks Şampiyonasında 3.Olması Viranşehir'de sevinçle karşılandı. Genç sporcuyu tebrik eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Başar'ın elde ettiği büyük başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm Viranşehir halkının göğsünü kabartan bir başarıya imza atan Seyithan Başar'la gurur duyduğunu ifade eden Başkan Ekinci, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

Ekinci, Hayalini kurdukları büyük başarılar için her zaman onların yanında ve en büyük destekçileri olmaya devam edeceklerini kaydetti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı
Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı
Şanlıurfalı sporcudan gururlandıran başarı

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Viranşehir, Şanlıurfa, Türkiye, Ekinci, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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