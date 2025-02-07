Şanlıurfaspor, Bouly Junior Sambou'yu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
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