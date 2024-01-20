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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal ile anlaştı - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, FC Annecy takımından transfer edilen kanat oyuncusu Shamal ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal ile anlaştı
20.01.2024 - 20:27,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile ???????sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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