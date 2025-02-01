Şanlıurfaspor - İstanbulspor Maçı

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 25 puanla 18'inci sırada yer alıyor.
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