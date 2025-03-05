Şanlıurfaspor Müthiş Oyunla Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor'a 2-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Müthiş bir oyunla kaybettik, bundan sonra üst üste kazanarak tekrar yukarı çıkmak durumundayız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, 5 hafta sonra değeri çok yüksek bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Rakibin hayata döneceği bir maç olduğunu bildiklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Değeri çok yüksek bir maçtı bizim için. Rakibin de hayata döneceği bir maçtı. Bunu maçtan önce oyuncularımızla da paylaştık. Kazanmamız halinde de aşağılardan kurtulan takım olma hüviyetini kazanmamız an meselesiydi. Öne de geçtik iyi oynarken, ondan sonra çok basit bir hatayla kazanılan penaltıyla skor eşitlendi. Sonra da duran toptan adam paylaşım kaynaklanan bir hatadan yedik. Daha sonra oyun, kontrolümüz altındaydı ama daha bilinçsizce rakibin üstüne gitmeye çalıştık. Topla oynama oranımız yüksek diye biliyorum. Ceza sahasına giriş gol pozisyon üretmesi iyiydi ama dediğim gibi rakip de iyi direndi. Kazanması gereken bir oyunu bitirdi. Müthiş bir oyunla kaybettik, bundan sonra üst üste kazanarak tekrar yukarı çıkmak durumundayız."

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise maçın 2 takım için de kritik olduğunu ve kazanmaları gereken bir karşılaşmadan iyi sonuçla ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Puan olarak çok fazla geriden geliyoruz. Şanlıurfaspor maça iyi başladı fakat biz çok iyi başlayamadık. Sonrasında tabii ki toparladık. Geriden gelip maçı kazanmak bizim için iyi oldu, ihtiyacımız vardı. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk geldiğimizde takıma bir umut verdik. Umut günden güne artıyor. Önümüzde şimdi bir Karagümrük maçı var, onu da kazanıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz."